Адам Шифф повторит судьбу Менендеса

Автор: Ибрагим Алиев

Совсем недавно в США был вынесен приговор коррумпированному сенатору Бобу Менендесу. Простофиля, работавший в интересах не только армян, получил 11 лет тюрьмы за взяточничество, отмывание денег и незаконное лоббирование в интересах иностранных государств. Следствие установило, что Менендес и его супруга Надин Арсланян получали крупные суммы наличными, слитки золота и элитные автомобили в обмен на политические услуги. Тогда на фоне заявлений Илона Маска о необходимой чистке в Вашингтоне мы сказали, что очередь дойдет и до Адама Шиффа, который тоже известен любовью к армянскому коньяку.

Ну что ж. Очередь дошла. Президент США Дональд Трамп, похоже, переключил на него внимание. Известный своей любовью анонсировать свои действия в соцсетях, Трамп в первый раз написал о Шиффе 15 июля, призвав привлечь проармянского сенатора-демократа от Калифорнии к ответственности за мошенничество с ипотекой после того, как федеральное жилищное агентство направило в Министерство юстиции уголовное дело в отношении Шиффа, владеющего домом в Мэриленде.

"Я всегда знал, что Адам Шифф - мошенник. Мошенничество началось с рефинансирования его недвижимости в Мэриленде 6 февраля 2009 года и продолжалось в течение нескольких транзакций, пока недвижимость в Мэриленде не была правильно зарегистрирована как второй дом 13 октября 2020 года. Мошенничество с ипотекой - очень серьёзная проблема, и Адама Шиффа необходимо привлечь к ответственности", - заявил Трамп.

Шифф неловко пытался отмахнуться от обвинений, заявив, что "все банки всё знали" и "никогда не возражали" против того, что один из его домов оформлен как второй, даже если документы долгое время это не подтверждали. Вместо прямого ответа на суть обвинений, он обвинил Трампа в "политической мести" и переключился на тему "файлов Эпштейна", что выглядело как попытка сменить фокус разговора. Когда журналисты подошли за разъяснениями, Шифф лишь пробормотал "Хорошего дня" и быстро ушёл, избегая любых уточняющих вопросов - что только усилило впечатление, будто ему есть что скрывать.

Прошло время и Трамп ударил Шиффа еще одним твитом, заявив, что засадит его за решетку:

"У лживого Адама Шиффа БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ! Он подделал кредитные документы. Раньше он говорил, что мой сын отправится в тюрьму по делу, которое сам же и выдумал вместе с другими продажными демократами, чтобы организовать настоящий переворот. Мой сын не сделал ничего плохого и ничего не знал об этой вымышленной истории. Это была американская трагедия! Теперь Шифф должен понести наказание за настоящее преступление, а не за выдумку продажных обвинителей!".

Думаем, лысая голова Шиффа уже вспотела, потому что Трамп, в отличие от Байдена, выполняет данные обещания. К примеру, вычистить Вашингтон от всех паразитов.

Если история с Менендесом стала примером того, как американская Фемида как-то долго добирается до чиновников, увязших в грязной политике, то в случае Адама Шиффа все произойдет довольно быстро. Потому что его политическое поведение, его связи, его риторика - всё давно вызывает слишком много сомнений.

Шифф просто доигрался воевать с Трампом. И если копнуть чуть глубже, то можно увидеть не просто небрежность с ипотечными документами, но и целую систему двойных стандартов, в которой он десятилетиями чувствовал себя неприкасаемым. Да, пока речь идёт лишь о возможном мошенничестве с недвижимостью, но кто может поручиться, что следствие не выведет и на другие, куда более глубокие связи?

К примеру, что Шифф давно и последовательно обслуживает интересы армянского лобби в США. Его активная поддержка ангажированных резолюций, его неоправданная агрессия по отношению к Азербайджану, его молчание в тех или иных вопросах в пользу армянства - всё это укладывается в контур весьма специфической политической зависимости.

Да, формально он демократ от Калифорнии. Но посмотрим на источники его кампаний. В открытых базах можно найти упоминания о пожертвованиях от организаций, близких к Армянскому национальному комитету Америки (ANCA) и другим диаспоральным структурам. Пьет армянский коньяк? Определенно.

Поэтому сравнение с делом Менендеса тут напрашивается само собой. Там - золото, наличные, элитные авто. Здесь - пока только "второй дом", оформленный по сомнительной схеме. Но принцип один: использование политического положения для личной выгоды, а возможно и в интересах третьих стран.

Менендес работал против интересов США и Шифф делает то же самое. Трамп сделал шаг. Он публично ударил по тому, кто когда-то пытался посадить его сына за выдуманное дело. И теперь, похоже, пришло время расплаты. Американская система слишком долго терпела таких, как Шифф, Менендес, Пелоси, Паллоне.

Один полетел, второй наготове, остальные будут ждать своей очереди. Прикрываясь высокими словами, они годами паразитировали на доверии общества, пользуясь положением и защитой медиаэлит. Но времена меняются. Всё больше американцев видят, кто есть кто.