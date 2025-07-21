Месси побил рекорд Роналду

Лионель Месси превзошел Криштиану Роналду по числу забитых мячей за карьеру без учета пенальти. Аргентинский форвард "Интер Майами" забил два мяча в матче MLS с "Нью-Йорк Ред Буллс", на его счету стало 764 гола против 763 у Роналду.

Как сообщает Day.Az, "Интер Майами" победил "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил аргентинский форвард Лионель Месси (60-я и 75-я минуты). После этого на его счету стало 874 гола, 764 из которых он забил не с пенальти. По этому показателю он обошел форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду (938 забитых мячей, 763 без учета пенальти).

Месси сделал шесть дублей в последних семи матчах в MLS. Всего он забил 18 голов в 18 матчах в сезоне и делит лидерство в гонке бомбардиров с Сэмом Серриджем из "Нэшвилла". При этом Месси провел на шесть игр меньше и у него нет голов с пенальти.

Месси 38 лет. Он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". С 2000 по 2021 год аргентинский нападающий находился в системе "Барселоны", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего в основном составе "сине-гранатовых" аргентинец провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи.

С 2021 по 2023 год Месси выступал за французский "ПСЖ", дважды став чемпионом Франции и выиграв Суперкубок страны. С лета 2023 года игрок выступает за "Интер Майами". Аргентинец уже выиграл с командой Leagues Cup (2023), регулярный чемпионат MLS (2024), а также дошел до финала Кубка США. Ранее Месси заявлял, что "Интер Майами" станет последним клубом в его карьере.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - самый результативный футболист на уровне сборных, рекордсмен по количеству проведенных матчей в еврокубках, лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы и Лиги чемпионов. Он признавался лучшим футболистом и бомбардиром сезона в Английской премьер-лиге, испанской Примере и итальянской Серии А.

В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским "Аль-Насром", контракт действует до 2027 года. Всего Роналду провел за клуб 105 матчей во всех турнирах, забил 93 гола и сделал 19 результативных передач. По итогам минувшего сезона Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.