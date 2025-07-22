https://news.day.az/world/1769276.html В Иране не исключили возможность прямых равноправных переговоров с США В будущем Тегеран может рассмотреть перспективу прямых переговоров с Вашингтоном. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Иране не исключили возможность прямых равноправных переговоров с США
Отвечая на вопрос журналиста о готовности Исламской Республики к прямым переговорам с Соединенными Штатами, глава МИД отметил, что такой вариант развития событий возможен в будущем. Арагчи подчеркнул, что все будет зависеть от того, будет ли готов Вашингтон быть с Тегераном на равных, на основе взаимного уважения и взаимных интересов.
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