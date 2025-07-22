В Иране не исключили возможность прямых равноправных переговоров с США

Отвечая на вопрос журналиста о готовности Исламской Республики к прямым переговорам с Соединенными Штатами, глава МИД отметил, что такой вариант развития событий возможен в будущем. Арагчи подчеркнул, что все будет зависеть от того, будет ли готов Вашингтон быть с Тегераном на равных, на основе взаимного уважения и взаимных интересов.