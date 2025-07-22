Число жертв крушения самолета ВВС Бангладеш возросло

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Минздрава страны Сайедур Рахман.

"Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница", - сказал он.

Для идентификации некоторых погибших требуется проведение ДНК-теста. В больницы с ожогами разной степени тяжести доставлены более 170 человек. "Мы продолжаем прилагать все возможные усилия для оказания медицинской помощи. Однако состояние некоторых пациентов остается крайне тяжелым", - отметил Рахман.