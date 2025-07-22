Трамп поделился фрагментом выступления Президента Ильхама Алиева о США на III Шушинском Глобальном медиафоруме

Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отношениях с США на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

Day.Az представляет эти кадры: