https://news.day.az/politics/1769253.html

Трамп поделился фрагментом выступления Президента Ильхама Алиева о США на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отношениях с США на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума. Day.Az представляет эти кадры: