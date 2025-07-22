https://news.day.az/politics/1769253.html Трамп поделился фрагментом выступления Президента Ильхама Алиева о США на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отношениях с США на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума. Day.Az представляет эти кадры:
Трамп поделился фрагментом выступления Президента Ильхама Алиева о США на III Шушинском Глобальном медиафоруме - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева об отношениях с США на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.
Day.Az представляет эти кадры:
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