В США заявили о готовности к переговорам с Ираном

Администрация США остается открытой к переговорам с Ираном в том случае, если сочтет их проведение необходимым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США Дональд Трамп] очень четко обозначил свои приоритеты в отношении Ирана", - заявила она журналистам. "Он уничтожил их ядерный потенциал, и я полагаю, что администрация остается открытой для переговоров с Ираном, если мы сочтем их необходимыми", - добавила Ливитт.

По данным портала Axios, США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений со стороны Запада в адрес Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.