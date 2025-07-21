МИД Азербайджана выразил соболезнования Бангладеш

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бангладеш.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим размещена публикация на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Глубоко опечалены в связи с крушением учебного самолёта, принадлежащего Военно-воздушным силам Бангладеш, произошедшим в Дакке. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также правительству и народу Бангладеш", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что сегодня в результате крушения учебно-тренировочного самолета на территории колледжа "Milestone" в Дакке погибли 19 человек, в том числе пилот, 164 - получили ранения.