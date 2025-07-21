https://news.day.az/world/1769098.html Авиакрушение в Бангладеш - много пострадавших - ВИДЕО Самолет ВВС Бангладеш разбился на территории университета в столичной Дакке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о многочисленных жертвах и пострадавших.
Авиакрушение в Бангладеш - много пострадавших - ВИДЕО
Самолет ВВС Бангладеш разбился на территории университета в столичной Дакке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о многочисленных жертвах и пострадавших.
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