https://news.day.az/economy/1769332.html К сведению пенсионеров Государственный Фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, завершил выплату пенсий за июль по республике. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства.
К сведению пенсионеров
Государственный Фонд социальной защиты, подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения, завершил выплату пенсий за июль по республике.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства.
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