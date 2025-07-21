Названы планы SOCAR Karbamid по увеличению экспорта

Продукция, производимая на заводе SOCAR karbamid, в настоящее время экспортируется почти в 15 стран, преимущественно в государства черноморского побережья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам начальник производственного отдела предприятия Шохрат Мирзаев во время медиатура, организованного на заводе SOCAR karbamid.

Он отметил, что годовая производственная мощность завода составляет 650-660 тысяч тонн.

"В 2024 году эта цифра составила более 652 тысяч тонн, а в этом году мы намерены довести производственный потенциал до 660 тысяч тонн.

Описывая производственную цепочку, я могу отметить, что в качестве основного сырья используются природный газ, вода и атмосферный воздух. Наше производство полностью удовлетворяет спрос внутреннего рынка. При строительстве завода было предусмотрено, что до 30 процентов продукции будет поставляться на внутренний рынок, а оставшаяся часть - на экспорт. Однако уже около 20 процентов производства достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса",- сказал он.

Мирзаев также рассказал о возможном расширении экспортных возможностей завода.

"В настоящее время мы экспортируем карбамид, производимый на заводе, примерно в 15 стран. В основном это страны черноморского побережья, такие как Турция, Грузия и др. Кроме того, удобрения экспортируются в США, Бразилию, Аргентину, Израиль и даже в Индию, несмотря на то что она сама является крупным производителем карбамида.

Экспорт нашей продукции в более близкие страны считается выгодным с точки зрения снижения транспортных расходов. Отдел маркетинга SOCAR проводит исследования по расширению экспортного рынка в будущем",- добавил он.