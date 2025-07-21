Мастер-класс в Ханкенди от Президента Ильхама Алиева

Очередной Шушинский глобальный Медиа-форум состоялся в Ханкенди, и в этом есть очень вдохновляющая символика. Встреча участников форума с Президентом Ильхамом Алиевым прошла в том зале, где в годы оккупации заседали "депутаты" сепаратистского режима. Это показало всем, что в Ханкенди вернулись истинные хозяева этой земли. Это было очень символично.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Глобальный Медиа-форум это ежегодная презентация Азербайджана. Те, кто приезжают на форум каждый год, видят изменения и те процессы, которые идут на освобожденных территориях. Ситуация в Карабахе и Восточном Зангезуре действительно меняется день ото дня. Достаточно сказать, что теперь он проходит в Ханкенди, который тоже отстраивается и восстанавливается после десятилетий конфликта. Президент не случайно сказал, что все те люди, которые работают на этих землях, делают свою работу с радостью и вдохновением. Это на самом деле так. Эта земля и Победа вдохновляют граждан, каждый стремится внести свой вклад в возрождение жизни на этой земле.

Я бы рассматривал встречу Президента Ильхама Алиева с участниками форума в нескольких аспектах. Я неоднократно говорил о том, что все мировое сообщество, руководители ведущих стран очень внимательно слушают интервью Президента Азербайджана. Политики и международные институты, занимающиеся вопросами региона, ловят каждое его слово и на основе мыслей, высказанных азербайджанским лидером, делают выводы и прогнозы по дальнейшему развитию ситуации. То же самое, уверен, будет и после III Шушинского глобального Медиа-форума.

Выступление Ильхама Алиева длилось почти три часа, и все это время глава нашего государства держал зал в поле своей невероятной ауры, своей харизмы. Ответ на каждый вопрос встречался с живым интересом, журналисты и гости ждали, что ответит Президент Азербайджана. И я бы сказал, что наш лидер не разочаровал международную аудиторию.

Прозорливость и дальновидность Президента Ильхама Алиева не имеют никакого отношения к конспирологии. Все его выводы и прогнозы построены на реальном видении ситуации, на огромном опыте, накопленном за годы политической деятельности, на мудрости талантливого политика. То, что говорит Президент Азербайджана, основано на его любви к своему народу и своей стране, на его прекрасных человеческих качествах. И главное, что бросалось в глаза, - это уверенность. О чем бы ни говорил Президент, он был спокоен и уверен в своих словах.

Президент Азербайджана из тех политиков, которые отвечают за свои слова и умеют стоять на своем. Поэтому он уверен в себе. А уверен человек в себе тогда, когда он говорит правду. Ложь всегда дает о себе знать, на этом принципе построена работа детектора лжи. Ложь не присуща природе человека, и потому люди плохо чувствуют себя, когда лгут. Уважающий себя политик не станет лгать своему народу, народ это обязательно почувствует и перестанет верить своему лидеру. Руководитель государства должен отвечать за каждое свое слово и не отступать от уже сказанного.

Указав в качестве одного из базовых принципов своей политики то, что всегда говорит своему народу правду, Ильхам Алиев как бы послал меседж мировым политикам о том, что не нужно обманывать общество и давать обещания, которые не способен исполнить.

Проблема в том, что лидеры многих стран не отвечают за свои слова. Такая ситуация сложилась в последние десятилетия. Прежде руководители даже небольших и отсталых государств отвечали за свои обещания и заявления. Сегодня же мыс сталкиваемся с иной ситуацией. Лидеры мировых держав делают заявления, за которыми ничего не стоит кроме их собственных амбиций. С такой же легкостью они меняют собственное мнение и могут на следующий день объявить, что их не так поняли или они передумали.

Руководитель государства не может позволять себе подобного. Он должен просчитывать ситуацию на десятки шагов вперед и досконально знать то, о чем говорит. Он должен уметь постоять на своем, если не на международной арене, то хотя бы на внутриполитическом поле. Мы видим, насколько удешевлена роль и значимость политического лидерства, насколько потеряли вес слова, сказанные с высоких трибун.

Ильхам Алиев же всегда был искренен со своим народом. Он не играет на публику. Нет ни одного пункта и даже подпункта из сказанного им, чего бы он не исполнил. На любые вопросы участников Медиа-форума он отвечал спокойно и уверенно. Потому что за каждым его словом стояла правда, и эту правду знает его народ. Это один из факторов, определяющих единство властей и народа в Азербайджане. Президент, которые говорит своему народу правду, всегда пользуется его доверием.

Считается, что в политике допустимы любые средства, в том числе ложь. Но так было когда-то, а сегодня людей очень трудно обмануть. И если политик хочет доверия и поддержки, он должен, как Президент Азербайджана, говорить своему народу правду.

Говоря о базовых принципах своей политики, Президент высказал очень важную мысль. Он сказал, что защита национальных интересов это основополагающий фактор внешней политики Азербайджана, но в отрыве от регионального и глобального контекста этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда обращать внимание на ситуацию, пытаться взглянуть на нее сквозь призму твоего соседа. И тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно, сказал Ильхам Алиев.

Казалось бы, не было сказано ничего невероятного, о чем не было бы известно науке международных отношений. Но, согласитесь, от мировых политиков подобное услышишь не часто. А ведь без этого действительно невозможно строить политику. Особенно в таком сложном регионе, как наш. Обратите внимание - Баку не предпринимает никаких шагов, которые могли бы представлять какую-то угрозу интересам наших соседей. Азербайджан старается не ущемлять соседей, а, наоборот, строить пространство с общими интересами, формировать выгодную партнерскую среду. Ильхам Алиев так и сказал, выступая на форуме: нужно иметь хорошие отношения не только со своими соседями, но и с соседями соседей, а для этого нужна очень активная дипломатия и нужно иметь хороший имидж надежного партнера.

Это касается не только экономики, но и политики. Нормальное сосуществование в регионе зависит от способности стран учитывать интересы друг друга. Особенно это касается тех, кто сильнее, кто располагает большими возможностями.

Считается, что в политике нет друзей, а есть только интересы. Такое мнение существует сотни лет, но Азербайджан показал, что в современном мире следует выбирать уже другую систему координат.

Азербайджан, как заметил глава гсоударства, членствует и в европейских, и в мусульманских организациях. Нельзя не подчеркнуть, что в обоих "лагерях" чувствует себя гармонично. Как ему это удается? Думаю, непросто. Азербайджан маленькая страна, но находится она в очень непростой географии. Мы должны уметь маневрировать. Нужно сотрудничать и с Евросоюзом, и с исламскими организациями. Как бы мы критично не относились к Европарламенту, в европейских организациях было немало сказано и в нашу поддержку.

Один из участников Медиа-форума - издатель из Германии сказал, что в Европе существует противоречивое мнение об Азербайджане, не соответствующее действительности, и задал вопрос, как Баку может воздействовать на общественное мнение в европейских странах. Президент ответил на вопрос очень четко, указав, что на общественное мнение в значительной степени влияют СМИ, а не политики. Он напомнил, что наша стана уже не раз сталкивалась с консолидированной информационной атакой, организуемой в СМИ антиазербайджанскими кругами. Тем не менее, мы преодолеваем все препоны, о чем свидетельствует и растущая представительность Медиа-форума. Все, что нужно сделать иностранным журналистам, это не хвалить Азербайджан по возвращении, а просто рассказать своим читателям правду.

Если говорить об отечественных СМИ, то на наши средства массовой информации, читающиеся за рубежом, возлагается большая ответственность за донесение правды об Азербайджане и формирование позитивного имиджа нашей страны. В том числе я имею в виду такие издания, как Day.Az. Совсем недавно мы поздравляли этот сайт с большим успехом - лидерством по посещаемости на русскоязычном пространстве, и даже в Армении. Это на самом деле большая победа. Так держать - продолжайте доносить до мира наши реалии.

Подытоживая, отмечу, что выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди это мастер-класс высокого уровня. Я не сомневаюсь, что за его выступлением следили во всем мире. И каждый, что называется, получил то, что искал. Меседжи, звучавшие в каждом слове Президента Ильхама Алиева, были взвешены и четко направлены. Перед участниками Медиа-форума сидел мудрый, прямой, любящий свою страну и уверенный в себе политик, позитивно мыслящий и думающий о будущем своего народа и человечества.

Президент Ильхам Алиева представляет азербайджанский народ и Азербайджан. Те, кто не знают наш народ, узнают о нас, слушая нашего лидера и делая должные выводы.

Ильхам Алиев это Азербайджан. Азербайджан - это Ильхам Алиев. Этим все сказано.

Лейла Таривердиева