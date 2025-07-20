https://news.day.az/society/1768872.html Смертельное ДТП в Гёйгёльском районе В результате дорожно-транспортного происшествия в Гёйгёльском районе погиб один человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гянджа-Гёйгёль-Тоганалы, проходящем через Гёйгёльскую область. Автомобиль сбил Б. Алиева, 1948 года рождения, пытавшегося перейти дорогу.
Смертельное ДТП в Гёйгёльском районе
В результате дорожно-транспортного происшествия в Гёйгёльском районе погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гянджа-Гёйгёль-Тоганалы, проходящем через Гёйгёльскую область.
Автомобиль сбил Б. Алиева, 1948 года рождения, пытавшегося перейти дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Проводится расследование.
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