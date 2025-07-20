Смертельное ДТП в Гёйгёльском районе

В результате дорожно-транспортного происшествия в Гёйгёльском районе погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гянджа-Гёйгёль-Тоганалы, проходящем через Гёйгёльскую область.

Автомобиль сбил Б. Алиева, 1948 года рождения, пытавшегося перейти дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Проводится расследование.