В ЕС разрабатывают план реагирования на политику США

Представители Евросоюза встретятся на этой неделе, чтобы разработать ответные меры на случай безрезультатных торговых переговоров с США и введения Вашингтоном с 1 августа пошлин в размере 30% на европейский экспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их оценкам, положительный исход переговоров ЕС и США становится все менее вероятным на фоне ужесточения позиции президента США Дональда Трампа. При этом контрмеры, которые, как ожидается, разработает Евросоюз, приведут к "еще более масштабному расколу в трансатлантической торговле", пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что подавляющее большинство стран Евросоюза все еще выступает за продолжение диалога с американской стороной в надежде найти "выход из тупика до истечения крайнего срока в следующем месяце". При этом собеседники агентства считают, что даже если сторонам удастся договориться, неизвестно, согласится ли Трамп подписать сделку.