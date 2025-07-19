Президент Ильхам Алиев: Развитие азербайджанских медиа меня очень радует

Развитие азербайджанских медиа меня очень радует. Очень рад, что сегодня наши медиа завоевали огромный авторитет не только внутри страны, но и в международной плоскости, и говорю это абсолютно искренне

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Сегодня азербайджанские медиа способны защищать государственные интересы. Они добились большого успеха в разоблачении необоснованных обвинений против Азербайджана на основе аргументов, серьезного анализа и фактов. Наши медиа не только защищают государственные интересы, но и при необходимости переходят в атаку. И это тоже нужно. В спорте иногда говорят: лучшая защита - это нападение", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанские медиа уже способны отвечать на любые нелицеприятные, клеветнические кампании, и это очень важная реальность.