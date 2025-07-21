Эрдоган подчеркнул важность Зангезурского коридора для всего региона

Зангезурский коридор будет полезен не только для Азербайджана, Армении и Турции, но и для всего региона.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после возвращения из поездки в Турецкую Республику Северного Кипра.

"Зангезурский коридор будет выгоден не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Мы рассматриваем этот маршрут как чрезвычайно важный с точки зрения геоэкономики. На самом деле этот коридор свяжет между собой не только страны нашего региона, но и более широкие географические пространства, что оживит торговлю", - подчеркнул он.

Эрдоган выразил надежду, что этот маршрут станет символом не споров, а согласия.

"Как страны региона, я верю, что мы сможем решить этот вопрос путем взаимных договоренностей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезуру. Он желает как можно скорее привести коридор в готовность и использовать его как для Азербайджана, так и для всего региона. Я уверен, что мы совместно найдем решения по всем связанным вопросам", - отметил Эрдоган.