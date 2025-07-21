ЕС не достиг целей в борьбе с хуситами

Йеменские хуситы недавними атаками на сухогрузы разрушили притязания стран Евросоюза (ЕС) на военно-морское господство в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщил британский журнал The Economist.

Уточняется, что, несмотря на то что ЕС проводит "исключительно оборонительную" миссию Aspides в Красном море, Индийском океане и Персидском заливе, их сил недостаточно для защиты данных территорий.

"Aspides не обеспечил достаточной защиты, когда в начале июля два торговых судна Magic Seas и Eternity C подверглись нападению хуситов", - говорится в публикации.

По данным издания, с октября 2023 года объем транзитных перевозок в регионе сократился на 60%. Причинами этих неудач ЕС журнал назвал нехватку кораблей и низкое финансирование программ по модернизации европейских Военно-морских сил (ВМС).