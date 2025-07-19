https://news.day.az/world/1768840.html Растет число жертв крушения круизного лайнера во Вьетнаме - ВИДЕО В заливе Халонг во Вьетнаме перевернулось судно под названием "Wonder Sea", на борту которого находились 53 человека. Как передает Day.Az, в результате происшествия погибло не менее 34 человек, 11 человек спасены. На судне было 48 туристов и 5 членов экипажа.
Растет число жертв крушения круизного лайнера во Вьетнаме - ВИДЕО
В заливе Халонг во Вьетнаме перевернулось судно под названием "Wonder Sea", на борту которого находились 53 человека.
Как передает Day.Az, в результате происшествия погибло не менее 34 человек, 11 человек спасены.
На судне было 48 туристов и 5 членов экипажа.
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