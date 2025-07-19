Растет число жертв крушения круизного лайнера во Вьетнаме

В заливе Халонг во Вьетнаме перевернулось судно под названием "Wonder Sea", на борту которого находились 53 человека.

Как передает Day.Az, в результате происшествия погибло не менее 34 человек, 11 человек спасены.

На судне было 48 туристов и 5 членов экипажа.