Президент Ильхам Алиев: Инцидент между Францией и Новой Каледонией – исторический прецедент

Считаю, что инцидент между Францией и Новой Каледонией - исторический прецедент. Мне кажется, что это не конец истории, а лишь ее начало.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

"Наша позиция в отношении неоколониализма предельно ясна. Этот вопрос не относится к какой-либо двусторонней повестке дня", - сказал глава государства, подчеркнув, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан с первого же года своего председательства поддерживал усилия по деколонизации, обеспечению независимости и справедливости в колонизированных территориях, а также претворению в жизнь решений международных организаций.