https://news.day.az/world/1768984.html Трамп пообещал помочь афганским беженцам в ОАЭ Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оказать поддержку находящимся на территории Объединенных Арабских Эмиратов афганским беженцам, которые могут быть депортированы властями страны на родину, находящуюся с 2021 года под властью движения "Талибан". Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп пообещал помочь афганским беженцам в ОАЭ
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оказать поддержку находящимся на территории Объединенных Арабских Эмиратов афганским беженцам, которые могут быть депортированы властями страны на родину, находящуюся с 2021 года под властью движения "Талибан".
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Я буду пытаться их спасти, начиная с этого момента", - отметил он.
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