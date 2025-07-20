Трамп пообещал помочь афганским беженцам в ОАЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оказать поддержку находящимся на территории Объединенных Арабских Эмиратов афганским беженцам, которые могут быть депортированы властями страны на родину, находящуюся с 2021 года под властью движения "Талибан".

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Я буду пытаться их спасти, начиная с этого момента", - отметил он.