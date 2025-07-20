Медиа-тур по восстанавливающемуся Карабаху: чудо, увиденное воочию

Автор: Акпер Гасанов

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому в рамках культурно-информационной программы III Шушинского глобального медиафорума его участники посетили целый ряд разнообразных объектов, доказывающих стремительное восстановление, возрождение освобожденных территорий Азербайджана. На нескольких автобусах журналисты и блогеры из Азербайджана и самых разных стран мира проделали нелегкое, но крайне важное путешествие.

Так, их взору предстал комплекс Палац Панахали Хана (Имарат). Он был построен в XVIII веке и включал в себя роскошный дворец, конюшни, чавган‑поле, водоёмы и мавзолеи рода Ханов Карабаха. До Первой Карабахской Войны войны комплекс служил музеем, культурным и образовательным центром и был точкой притяжения туристов из бывших республик СССР, а также жителей регионов Азербайджана.

Но после оккупации Агдама в 1993 году со стороны Армении весь город был превращен в "Кавказскую Хиросиму". Соответственно и данный комплекс был варварски осквернен. Он использовался как скотный двор, мавзолеи и гробницы подверглись надругательству и уничтожению. Всем тем ангажированным армянством политикам и журналистам из разных стран мира, что безостановочно тиражируют ложь о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта, имеет смысл хотя бы раз вспомнить о совести, посетить этот регион нашей страны и увидеть все своими глазами.

В том числе и комплекс "Имарат". Я лишь напомню, что восстановительные и археологические работы начались тут в 2023 году, с участием местных и международных экспертов. Финансирование данного проекта осуществляется Фондом возрождения Карабаха. И уже 19 сентября 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии официального открытия восстановленного комплекса.

Его территория составляет 3.3га и включает церемониальные здания, мавзолеи, историческое кладбище, ипподром, музей‑центр, памятник поэтессе Натаван, кафе и парковую инфраструктуру. Тут вовсю работают группы гидов, прекрасно владеющих несколькими языками. Они детально рассказывают посетителям комплекса "Имарат" о его прошлом и настоящем.

Следующей тоской посещения журналистов и гостей III Шушинского глобального медиафорума стал железнодорожный и автовокзальный комплекс в городе Агдам. Как известно, железнодорожная станция Агдама изначально была открыта ещё в 1968 году на узкоколейной линии Евлах-Барда-Агдам. Но, в 1993 году линия прекратила работу, станция была также варварски разрушено, как и многое иное.

Ее восстановление началось после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года были инициированы проектно-строительные работы по линии Барда-Агдам. Фундамент комплекса (железнодорожный вокзал + автовокзал) был заложен 4 октября 2022 года, в официальной церемонии участвовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

И уже 10 мая текущего года состоялось открытие железнодорожного и автовокзального комплекса. Сложно переоценить значимость данного события для будущего стремительного восстановления Агдама и всего Карабахского экономического региона. В котором уже вовсю готовятся принять учащихся новых школ. Одну из которых увидели и участники нынешнего медиафорума.

Расположенная в селе Хыдырлы Агдамского района школа является подарком Азербайджану от народа Кыргызстана. Она названа "Айкол Манас". Ее возведение началось осенью прошлого года и вот - она уже готова принимать учеников! Школа рассчитана на 528 учеников, занимает территорию 2.7га и оснащена современными лабораториями, спортзалами, компьютерными классами и инфраструктурой для внеклассной деятельности. Кстати, во дворе школы установлены и кыргызская юрта, внутри которой есть все, что составляло быт представителей братского народа.

Помимо все вышеуказанного участники нынешнего медиафорума увидели своими глазами дома, предприятия, отели построенные на освобожденных территориях. Да, работы по ликвидации всех последствий армянской оккупации, что длилась три десятка лет, предстоит еще много. Но уже проделанная за несколько лет работа поражает. И это именно то, что действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз об этом услышать.