Хорошая новость для пенсионеров

Уже завтра в Азербайджане завершится выплата пенсий за текущий месяц.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что пенсионеры, имеющие право на пенсию на льготных условиях, также завтра получат свои выплаты.