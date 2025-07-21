https://news.day.az/society/1769045.html Хорошая новость для пенсионеров - уже завтра... Уже завтра в Азербайджане завершится выплата пенсий за текущий месяц. Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Отмечается, что пенсионеры, имеющие право на пенсию на льготных условиях, также завтра получат свои выплаты.
Хорошая новость для пенсионеров - уже завтра...
Уже завтра в Азербайджане завершится выплата пенсий за текущий месяц.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отмечается, что пенсионеры, имеющие право на пенсию на льготных условиях, также завтра получат свои выплаты.
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