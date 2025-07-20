Уже пять ночей подряд французский город Лимож охвачен беспорядками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В начале недели, не менее 150 "молодых людей" столкнулись с местной полицией для поддержания порядка, по данным местных французских СМИ, просто ради забавы, так как до начала насилия не было ни арестов, ни смертей среди членов банд, а также неизвестно никаких публичных причин, которые могли бы привести к этому восстанию.

"Молодые люди", вооружённые битами, коктейлями Молотова и даже самодельными минами, бросали фейерверки в правоохранителей, поджигали мусорные контейнеры и припаркованные автомобили.

Очевидцы описывают беспорядки как "городскую партизанскую войну", которую почти не освещают СМИ.

В ходе столкновений были ранены 10 полицейских.

В соцсетях сетуют, что президент Франции Эммануэль Макрон занят подготовкой к войне с Россией из-за Украины, в то время как его собственные города поджигают мигранты, которых он продолжает финансово поддерживать.