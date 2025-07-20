https://news.day.az/world/1768895.html

Еще один инцидент с пассажирским самолетом Boeing - ВИДЕО

Двигатель Boeing 767 загорелся вскоре после взлета около двух часов дня. Видео с земли запечатлело пламя, вырывающееся из одного из двигателей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пилоты смогли посадить рейс в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе, США.