https://news.day.az/world/1768895.html Еще один инцидент с пассажирским самолетом Boeing - ВИДЕО Двигатель Boeing 767 загорелся вскоре после взлета около двух часов дня. Видео с земли запечатлело пламя, вырывающееся из одного из двигателей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пилоты смогли посадить рейс в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе, США.
Еще один инцидент с пассажирским самолетом Boeing - ВИДЕО
Двигатель Boeing 767 загорелся вскоре после взлета около двух часов дня. Видео с земли запечатлело пламя, вырывающееся из одного из двигателей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пилоты смогли посадить рейс в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе, США.
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