https://news.day.az/world/1769002.html Китай намерен принять решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС Китайские власти с целью защиты прав национальных компаний ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) решительными мерами. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
Китай намерен принять решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС
Китайские власти с целью защиты прав национальных компаний ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) решительными мерами.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
"Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства. - КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".
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