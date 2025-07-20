https://news.day.az/sport/1768975.html Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Хорватии Азербайджанский футболист Руфат Абдуллазада продолжит карьеру в чемпионате Хорватии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportinfo.az, 24-летний крайний полузащитник, которого в последние месяцы активно связывали с турецкими клубами, выбрал иной путь.
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Хорватии
Азербайджанский футболист Руфат Абдуллазада продолжит карьеру в чемпионате Хорватии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sportinfo.az, 24-летний крайний полузащитник, которого в последние месяцы активно связывали с турецкими клубами, выбрал иной путь.
Игрок подписал контракт с хорватским клубом "Вараждин", который в прошлом сезоне завоевал путевку в еврокубки. По информации источника, Абдуллазаде принял это решение, поскольку команда из одноименного города ставит перед собой высокие цели и намерена бороться за серьезные позиции в следующем сезоне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре