Китайский гимнаст сорвался с высоты в московском цирке

В Московском цирке на Вернадского 30-летний гимнаст из Китая во время выступления сорвался с высоты трех метров. Его забрали в больницу, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"‎При падении он ударился об бордюр. Предварительно, у него компрессионный перелом позвоночника, его везут в больницу", - сказано в посте.