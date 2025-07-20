https://news.day.az/world/1768865.html Китайский гимнаст сорвался с высоты в московском цирке - ВИДЕО В Московском цирке на Вернадского 30-летний гимнаст из Китая во время выступления сорвался с высоты трех метров. Его забрали в больницу, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "При падении он ударился об бордюр.
Китайский гимнаст сорвался с высоты в московском цирке - ВИДЕО
В Московском цирке на Вернадского 30-летний гимнаст из Китая во время выступления сорвался с высоты трех метров. Его забрали в больницу, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"При падении он ударился об бордюр. Предварительно, у него компрессионный перелом позвоночника, его везут в больницу", - сказано в посте.
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