Во Франции взрывом обрушили «высотку Кеннеди»

Во Франции взрывом снесли "высотку Кеннеди".

Как передает Day.Az, самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название "высотка Кеннеди", планово снесено с помощью взрывчатки. Высота здания достигала 95 метров, в нем находились 220 квартир - это подразумевало проживание 700-800 человек.

28-этажное жилое здание было построено в 1968 году, для его разрушения было использовано 800 килограмм динамита. В преддверии сноса было эвакуировано 1,7 тысячи человек, проживавших неподалеку от высотки.

Основной причиной сноса стало обветшание здания.