https://news.day.az/world/1769096.html Во Франции взрывом обрушили «высотку Кеннеди» - ВИДЕО Во Франции взрывом снесли "высотку Кеннеди". Как передает Day.Az, самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название "высотка Кеннеди", планово снесено с помощью взрывчатки. Высота здания достигала 95 метров, в нем находились 220 квартир - это подразумевало проживание 700-800 человек.
Во Франции взрывом обрушили «высотку Кеннеди» - ВИДЕО
Во Франции взрывом снесли "высотку Кеннеди".
Как передает Day.Az, самое высокое здание агломерации французского Лилля в городе Лос, получившее название "высотка Кеннеди", планово снесено с помощью взрывчатки. Высота здания достигала 95 метров, в нем находились 220 квартир - это подразумевало проживание 700-800 человек.
28-этажное жилое здание было построено в 1968 году, для его разрушения было использовано 800 килограмм динамита. В преддверии сноса было эвакуировано 1,7 тысячи человек, проживавших неподалеку от высотки.
Основной причиной сноса стало обветшание здания.
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