В Саудовской Аравии умер «спящий принц»

В Саудовской Аравии умер член королевской семьи Аль-Валид ибн Халед аль Сауд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Sabq.

"Спящий принц" провел в коме более 20 лет после серьезного ДТП. Тогда в 16-летнем возрасте он получил сильнейшую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся кровоизлиянием в мозг, уточняет Telegram-канал Shot.

Врачи утверждали, что шансов вернуться к жизни у Аль-Валида нет, однако его отец все это время отказывался отключать сына от аппаратов искусственного поддержания жизни. 19 июля сердце принца остановилось.