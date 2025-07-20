https://news.day.az/world/1768848.html В Саудовской Аравии умер «спящий принц» В Саудовской Аравии умер член королевской семьи Аль-Валид ибн Халед аль Сауд. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Sabq. "Спящий принц" провел в коме более 20 лет после серьезного ДТП.
В Саудовской Аравии умер «спящий принц»
В Саудовской Аравии умер член королевской семьи Аль-Валид ибн Халед аль Сауд.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Sabq.
"Спящий принц" провел в коме более 20 лет после серьезного ДТП. Тогда в 16-летнем возрасте он получил сильнейшую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся кровоизлиянием в мозг, уточняет Telegram-канал Shot.
Врачи утверждали, что шансов вернуться к жизни у Аль-Валида нет, однако его отец все это время отказывался отключать сына от аппаратов искусственного поддержания жизни. 19 июля сердце принца остановилось.
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