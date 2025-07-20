В Японии пройдут выборы

Выборы в верхнюю палату парламента пройдут в Японии, где по итогам голосования правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" может потерять большинство, премьер-министр Сигэру Исиба - уйти в отставку, а правящая коалиция - изменить свой состав.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, глава правительства и председатель ЛДП Исиба поставил перед выборами главную задачу сохранить большинство правящей коалиции, которая уже потеряла большинство в ключевой нижней палате осенью 2024 года, в верхней палате парламента. Для этого ЛДП и "Комэйто" нужно получить минимум 50 депутатских мандатов.

Однако, как показал опрос, проведенный агентством Kyodo при участии более 43 тыс. респондентов, правящий блок столкнулся с риском утраты большинства. Так, сама ЛДП может получить менее 40 мест, а "Комэйто" не сможет удержать свои 14 мандатов, судьба которых будет решаться на выборах.

Несмотря на слабый уровень поддержки правящего блока, главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия, вряд ли серьезно улучшит свои позиции и получит лишь 22 места, согласно опросу Kyodo. Заметно увеличить свое представительство в верхней палате парламента могут Народно-демократическая партия, а также небольшая партия "Сансэйто" (яп. "Партия участия в политике"), выступающая под лозунгом "Япония - прежде всего".