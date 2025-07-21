Турпоток из Азербайджана за границу снизился

Общее число граждан Азербайджана, поехавших в зарубежные страны в январе-июне 2025 года, снизилось в годовом сравнении на 0,7%, до 988,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Число граждан Азербайджанской Республики, поехавших в Иран, увеличилось на 14,2%, в Грузию - на 25,3%, а число граждан Азербайджанской Республики, поехавших в Российскую Федерацию, снизилось на 24,6%, в Турцию - на 4,3%.

38,1% граждан Азербайджана посетили Турцию, 16,7% - Российскую Федерацию, 11,1% - Грузию, 10,0% - Иран, 24,1% - другие страны. Из уехавших 66,0% составили мужчины, 34,0% - женщины.

68,6% граждан Азербайджанской Республики, посетивших зарубежные страны за январь-июнь 2025 года, воспользовались воздушным транспортом, 29,3% - железнодорожным и автомобильным, 2,1% - морским транспортом.