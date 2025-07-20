https://news.day.az/sport/1768956.html Известные дзюдоисты проведут семинар в Губе В Олимпийском спортивном комплексе Губы 22 июля состоится семинар для региональных тренеров, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, занятия проведут известные специалисты, в том числе Орхан Сафарали, Асиман Аллахвердиев, а также приглашенный эксперт из Греции Джордж Бунтакис.
Известные дзюдоисты проведут семинар в Губе
В Олимпийском спортивном комплексе Губы 22 июля состоится семинар для региональных тренеров, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, занятия проведут известные специалисты, в том числе Орхан Сафарали, Асиман Аллахвердиев, а также приглашенный эксперт из Греции Джордж Бунтакис.
Все азербайджанские участники семинара обучались дзюдо в Японии.
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