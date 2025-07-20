Известные дзюдоисты проведут семинар в Губе

В Олимпийском спортивном комплексе Губы 22 июля состоится семинар для региональных тренеров, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, занятия проведут известные специалисты, в том числе Орхан Сафарали, Асиман Аллахвердиев, а также приглашенный эксперт из Греции Джордж Бунтакис.

Все азербайджанские участники семинара обучались дзюдо в Японии.