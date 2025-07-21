Часть штрафов пойдет на финансирование надбавок военным

Утвержден Порядок использования средств, поступающих на счет Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики от штрафов, наложенных этой Службой в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях за нарушение требований Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, распределение внебюджетных средств между аппаратом Службы, входящими в ее структуру и подчиненными ей учреждениями оформляется соответствующим приказом Службы.

Внебюджетные средства направляются на усиление социальной защиты и улучшение материального обеспечения военнослужащих путем предоставления дополнительных выплат, соразмерных их ежемесячному должностному (тарифному) окладу. Размер доплаты к ежемесячному должностному (тарифному) окладу не должен превышать сам размер этого оклада.

Выплата доплаты осуществляется один раз в месяц: за каждый месяц - до 20 числа следующего месяца, а за декабрь - до 25 декабря (если 25 декабря приходится на нерабочий день - в следующий рабочий день).

Доплата к должностному (тарифному) окладу не начисляется за следующие дни:

дни, когда военнослужащий находится в распоряжении (без назначения на должность) или временно нетрудоспособен;

дни нахождения в других видах отпусков, предусмотренных статьей 114 Положения "О прохождении военной службы", за исключением основного отпуска;

с момента назначения дисциплинарного взыскания до его снятия.