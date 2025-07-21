Часть штрафов пойдет на финансирование надбавок военным
Утвержден Порядок использования средств, поступающих на счет Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики от штрафов, наложенных этой Службой в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях за нарушение требований Закона "О воинской обязанности и военной службе".
Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, распределение внебюджетных средств между аппаратом Службы, входящими в ее структуру и подчиненными ей учреждениями оформляется соответствующим приказом Службы.
Внебюджетные средства направляются на усиление социальной защиты и улучшение материального обеспечения военнослужащих путем предоставления дополнительных выплат, соразмерных их ежемесячному должностному (тарифному) окладу. Размер доплаты к ежемесячному должностному (тарифному) окладу не должен превышать сам размер этого оклада.
Выплата доплаты осуществляется один раз в месяц: за каждый месяц - до 20 числа следующего месяца, а за декабрь - до 25 декабря (если 25 декабря приходится на нерабочий день - в следующий рабочий день).
Доплата к должностному (тарифному) окладу не начисляется за следующие дни:
дни, когда военнослужащий находится в распоряжении (без назначения на должность) или временно нетрудоспособен;
дни нахождения в других видах отпусков, предусмотренных статьей 114 Положения "О прохождении военной службы", за исключением основного отпуска;
с момента назначения дисциплинарного взыскания до его снятия.
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