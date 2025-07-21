https://news.day.az/unusual/1769077.html В США засняли точный момент начала града - ВИДЕО В США удалось заснять точный момент начала града. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видео показывает, как первые крупные капли быстро превращаются в ледяные шарики и падают на землю. Этот редкий кадр помогает ученым лучше понять процессы образования града и его влияние на погоду.
В США засняли точный момент начала града - ВИДЕО
В США удалось заснять точный момент начала града.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео показывает, как первые крупные капли быстро превращаются в ледяные шарики и падают на землю.
Этот редкий кадр помогает ученым лучше понять процессы образования града и его влияние на погоду.
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