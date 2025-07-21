В США засняли точный момент начала града

В США удалось заснять точный момент начала града.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео показывает, как первые крупные капли быстро превращаются в ледяные шарики и падают на землю.

Этот редкий кадр помогает ученым лучше понять процессы образования града и его влияние на погоду.