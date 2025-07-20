Диалог с Арменией в Абу-Даби показал позитивную динамику

Баку расценивает прошедшую в Абу-Даби встречу между Азербайджаном и Арменией как прагматичный и содержательный шаг на пути к урегулированию.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах третьего Шушинского Глобального медиафорума, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что обсуждение между сторонами прошло в открытом формате, без участия каких-либо внешних посредников.

"Факт того, что диалог шел напрямую, без вовлечения третьих сторон, стал важной чертой переговорного процесса", - отметил он.

Гаджиев указал, что такой подход дал сторонам возможность двигаться вперед по ключевым направлениям, включая согласование пунктов мирного соглашения и прогресс в вопросах демаркации границы. По его словам, в целом наблюдается позитивная динамика, способствующая укреплению стабильности в регионе.

Он также подтвердил, что в ходе встречи поднималась тема заключения мирного договора. Азербайджанская сторона, демонстрируя гибкость в дипломатических инструментах, выдвинула инициативу по предварительному утверждению текста документа. Тем не менее, как подчеркнул Гаджиев, остаются аспекты, которые требуют особого внимания. Среди них - положения армянской Конституции, которые идут вразрез с договоренностями, а также нерешенные вопросы, касающиеся формального закрытия Минской группы ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о перспективах подписания договора до конца года, Гаджиев отметил, что делать такие прогнозы пока рано.