https://news.day.az/world/1769117.html

ОАЭ отправили гумпомощь в Газу

Объединенные Арабские Эмираты отправили судно с 7166 тоннами гуманитарной помощи в сектор Газа. Как передает Day.Az, об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM. По данным журналистов, это судно является восьмым по счету с момента начала нынешнего кризиса в секторе Газа.