ОАЭ отправили гумпомощь в Газу

Объединенные Арабские Эмираты отправили судно с 7166 тоннами гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Day.Az, об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM.

По данным журналистов, это судно является восьмым по счету с момента начала нынешнего кризиса в секторе Газа.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи из ОАЭ составляет 77,3 тысячи тонн. 