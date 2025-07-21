https://news.day.az/world/1769117.html ОАЭ отправили гумпомощь в Газу Объединенные Арабские Эмираты отправили судно с 7166 тоннами гуманитарной помощи в сектор Газа. Как передает Day.Az, об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM. По данным журналистов, это судно является восьмым по счету с момента начала нынешнего кризиса в секторе Газа.
ОАЭ отправили гумпомощь в Газу
Объединенные Арабские Эмираты отправили судно с 7166 тоннами гуманитарной помощи в сектор Газа.
Как передает Day.Az, об этом пишет эмиратское информационное агентство WAM.
По данным журналистов, это судно является восьмым по счету с момента начала нынешнего кризиса в секторе Газа.
Таким образом, общий объем гуманитарной помощи из ОАЭ составляет 77,3 тысячи тонн.
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