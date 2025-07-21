Макрон и Байру пробили очередное дно

Лишь 19% граждан Франции поддерживают деятельность президента Эммануэля Макрона и его премьера Франсуа Байру.

Такие результаты показал опрос IFOP/JDD, передает Day.Az со ссылкой на Le Figaro.

"Эммануэль Макрон, который находится у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре, являются самой непопулярной исполнительной парой в Пятой республике (период истории Франции, начавшийся 4 октября 1958 года и продолжается до сих пор, определенный новой Конституцией, принятой в 1958 году - ред.)", - говорится в материале.

Опрос показал, работой Макрона довольны лишь 19% французов. В то же время Байру поддерживают 18%, что вместе составляет 37%.

Если сравнивать с бывшим президентом Франсуа Олландом, то его премьер-министр Мануэль Вальс имел 38% поддержки, что давало им вместе 51%.

При этом в Le Figaro подчеркнули, что Макрон никогда ранее не опускался ниже 20%. Когда Францию охватили протесты "желтых жителей", президент был в эпицентре народного возмущения, однако даже тогда он имел 23% поддержки среди общества.

"После падения правительства Мишеля Барнье, вызванного вотумом недоверия, популярность главы государства составляла 21%, а к апрелю выросла до 28%. Этот рост объяснялся выходками Дональда Трампа по пошлинам, неопределенностью международного контекста и "эффектом сплочения вокруг флага." Но этот кредит доверия исчезает", - отметили в материале.

Отмечается, что даже среди его собственного электората только 49% сторонников Макрона на президентских выборах отметили, что довольны его действиями.

В свою очередь премьер-министр Байру стал наименее популярным премьер-министром в современной истории Франции.