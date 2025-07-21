В Азербайджане утвержден порядок госрегистрации банкротства компаний

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению в Налоговый кодекс, физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должно в течение пятнадцати дней с момента признания себя банкротом и с даты завершения процедуры банкротства уведомить об этом налоговые органы.

В соответствии с внесенными изменениями в Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", факт нахождения юридического лица в процессе банкротства подлежит государственной регистрации, при этом банкротство и процесс ликвидации банков регистрируются с учетом требований закона Азербайджанской Республики "О банках".

Если процесс банкротства юридического лица начинается без участия суда, то не позднее пятнадцати дней с даты принятия решения о начале процедуры банкротства должника, а в случае начала банкротства в судебном порядке - с даты принятия судом заявления должника или с даты вступления в законную силу решения суда о признании должника банкротом по заявлению кредитора, необходимо подать заявление в орган (учреждение) определенный соответствующим органом Исполнительной власти.

В заявлении должны быть указаны внесенные изменения, приложены решение должника о начале процедуры банкротства или вступившее в законную силу судебное решение о признании банкротом, а также печать. Если изменения не противоречат требованиям статей 11.3.1 и 11.3.1-1 настоящего закона, регистрация проводится в сроки, установленные статьей 9.2 данного закона.

Если начатый процесс банкротства юридического лица не завершился его ликвидацией, то в течение 15 дней со дня прекращения процесса банкротства данный факт регистрируется в соответствии со статьей 9-2.2 настоящего закона с предъявлением соответствующего заявления, решения о прекращении данного процесса и печати с надписью "находящийся в процессе банкротства".

В случае ликвидации юридического лица вследствие его банкротства, в течение десяти дней после вступления в законную силу решения суда о ликвидации организации, ликвидатор должен предоставить в орган (учреждение), определенный соответствующим исполнительным органом, документы, предусмотренные статьями 16.1-1.1, 16.2.3 и 16.2.3-1 настоящего закона, а также справку Центрального банка Азербайджанской Республики в отношении акционерных обществ и печать с надписью "находится в процессе банкротства" в соответствии со статьёй 16.2.4 данного закона.