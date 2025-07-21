https://news.day.az/sport/1769155.html Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы Объявлены имена судей на бакинский матч "Карабаха" против ирландского "Шелбурна" (Ирландия) в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру отсудит бригада арбитров из Италии. Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо.
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
Объявлены имена судей на бакинский матч "Карабаха" против ирландского "Шелбурна" (Ирландия) в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру отсудит бригада арбитров из Италии.
Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо. Ему будут помогать Стефано Алассио и Дарио Джеккони. Четвертый арбитр - Кевин Боначина.
Системой VAR будет управлять Даниэле Довери, AVAR - Даниэле Патерна.
Отметим, что матч "Карабах" - "Шелбурн" состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
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