https://news.day.az/society/1768852.html Массовое отравление в Кюрдямире В одном из туристических комплексов Кюрдамирского района зафиксирован случай массового пищевого отравления. Как передает Day.Az, инцидент произошёл во время проводимого мероприятия, после которого более десяти человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия. У всех пострадавших наблюдались признаки интоксикации.
Массовое отравление в Кюрдямире
В одном из туристических комплексов Кюрдамирского района зафиксирован случай массового пищевого отравления.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл во время проводимого мероприятия, после которого более десяти человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия. У всех пострадавших наблюдались признаки интоксикации.
Пострадавшие были оперативно доставлены в Центральную районную больницу Кюрдамира, где им была оказана медицинская помощь. По информации медиков, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Правоохранительные органы приступили к проверке по данному происшествию.
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