Массовое отравление в Кюрдямире

В одном из туристических комплексов Кюрдамирского района зафиксирован случай массового пищевого отравления.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл во время проводимого мероприятия, после которого более десяти человек почувствовали резкое ухудшение самочувствия. У всех пострадавших наблюдались признаки интоксикации.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Центральную районную больницу Кюрдамира, где им была оказана медицинская помощь. По информации медиков, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Правоохранительные органы приступили к проверке по данному происшествию.