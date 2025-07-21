ХАМАС почти перестал платить сотрудникам своей администрации

Радикальное палестинское движение ХАМАС практически перестало выплачивать зарплату сотрудникам своей администрации в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации Газы, а также на израильских и египетских чиновников.

По данным авторов публикации, палестинское движение столкнулось с "самым тяжелым финансовым и административным кризисом" почти за 40 лет. Финансы движения на исходе, так как они практически не могут пополнять свой бюджет.

В результате практически без зарплат остались сотрудники местных правоохранительных сил и министерств собственной администрации. Кроме того, значительно сокращены выплаты членам своих вооруженных формирований и прекращены выплаты пособий семьям не выживших участников движения.

Отмечается, что палестинское движение сейчас рассчитывает на волонтеров, которые готовы работать или предоставить ресурсы и материалы. Однако в условиях жесткой экономии ХАМАС старается сохранить расходы, идущие на поддержание энергосистемы анклава и другой базовой инфраструктуры.