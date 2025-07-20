В Баку автомобиль наехал на пешехода

В Хазарском районе Баку, на дороге Бузовна-Мардакян, произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии на обоих направлениях дороги образовалась пробка.

Сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения заторов.