https://news.day.az/society/1768979.html В Баку автомобиль наехал на пешехода В Хазарском районе Баку, на дороге Бузовна-Мардакян, произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии на обоих направлениях дороги образовалась пробка.
В Баку автомобиль наехал на пешехода
В Хазарском районе Баку, на дороге Бузовна-Мардакян, произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии на обоих направлениях дороги образовалась пробка.
Сотрудники полиции принимают необходимые меры для устранения заторов.
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