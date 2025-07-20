От озера Нохур до горы Базардюзю: чем удивляет Габала

Высоко в горах северо-западного Азербайджана расположена Габала - ворота к одним из самых захватывающих пейзажей страны. Это эпический альпийский ландшафт с покрытыми лесами холмами, живописными озёрами и вершинами Южного Кавказа. Для взыскательных путешественников Габала - это чистый холст для вдохновляющих природных маршрутов к водопадам и лавандовым полям, экстремальных приключений в дикой горной местности или оздоровительных путешествий к термальным источникам и мировым медицинским велнес-центрам.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статье онлайн-журнала Destinations of the World (DOTW), посвященного роскошным путешествиям и стиле жизни.

Авторы подчеркивают, что летом туристы стекаются к живописному озеру Нохур - сверкающему зеркалу кристально чистой воды, питаемой горными реками и окружённому зелёными лесами. После прогулок на лодке и рыбалки на озере можно отправиться к природным термальным источникам в сёлах Гамарван и Йенгиджа или полюбоваться величественным водопадом Йедди Гёзель, название которого отражает семь каскадов, ниспадающих по склону холма.

"В Габале современная роскошь сочетается с передовыми методами оздоровления. Это настоящий оазис благополучия у подножия гор", - отмечается, в статье.

DOTW советует тем, кто ищет прохладу и захватывающие панорамы, направиться в горнолыжный курорт Туфандаг - отправную точку для путешествий по окрестным долинам, а зимой - центр обучения катанию на лыжах и сноуборде.

"Отсюда канатные дороги пересекают вершины, а джип-туры и поездки на квадроциклах уводят в дикую местность, через традиционные деревни, с возвращением на базу для занятий стрельбой, стрельбой из лука или ужинов с видами в одном из многочисленных ресторанов и кафе. А тем, кто решится на прыжок веры и полёт на параплане, откроются захватывающие виды на окружающие вершины и могучую гору Базардюзю - самую высокую в регионе.

На юго-западе от города находятся 2000-летние руины Чухур Габалы - всё, что осталось от некогда важного торгового и общественного центра на древнем Шёлковом пути. Здесь сохранились следы средневековой системы водоснабжения, захоронения, оборонительные башни и артефакты разных эпох, дающие представление о жизни людей того времени", - рассказывается в статье.

Издание напоминает путешественникам, что Габала также служит воротами в остальную часть северного Азербайджана и связана со столицей - Баку - скоростным поездом или удобной автомобильной дорогой. Среди близлежащих достопримечательностей стоит отметить горные деревни Исмаиллы, монументальные купола мавзолея Йедди Гумбез, альпака-ферму и старейшую в Закавказье мечеть Джума в Шемахе, а также великолепный дворец шекинских ханов в Шеки, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Чтобы почувствовать контраст между древним и современным Азербайджаном, стоит совместить поездку в Габалу с уикендом в Баку, где можно исследовать старинные достопримечательности Старого города и Музея ковра, а также современные архитектурные шедевры - Башни Пламени и Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид и хранящий коллекции искусства и выставки", - советует онлайн-журнал.

В заключение в статье подчеркивается, что зелёная, неизведанная и полная сюрпризов, Габала - идеальное летнее направление и обязательный пункт списке путешествий на 2025 год.