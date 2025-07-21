В Армении арестовали приближенного Бабаяна

Арестован Сасун Арушанян, обвиняемый по делу об организации убийства замминистра обороны Армении Ваграма Хорхоруни в 1998 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщили армянским СМИ в Следственном комитете.

Сообщается, что в те годы Арушанян был начальником охраны Самвела Бабаяна, бывшего "министра обороны" карабахских сепаратистов.

Напомним, что в Армении спустя 27 лет раскрыто убийство замминистра обороны. Следственный комитет Армении распространил информацию о том, что раскрыто убийство замминистра обороны Ваграма Хорхоруни, совершенное в 1998 году, в совершении преступления обвиняются три человека.

По информации следствия, Сасун Арушанян пообещал двум своим сообщникам 10 тыс. и 15 тыс. долларов, и вместе они в назначенный день - 10 декабря 1998 года, дождавшись Хорхоруни, застрелили его у подъезда. С.Арушанян был задержан.

Хорхоруни был убит в ночь на 10 декабря 1998 года у подъезда своего дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа из сотрудников Министерства внутренних дел и национальной безопасности Армении.