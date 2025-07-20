Азербайджанские СМИ сыграли ключевую роль в борьбе с дезинформацией во время Отечественной войны

Азербайджанские СМИ смогли справиться с дезинформацией, с которой столкнулась страна в период 44-войны.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе 3-го Шушинского Глобального медиафорума, передает Day.Az.

По его словам, развитие азербайджанских СМИ в период становления независимости страны сопровождалось серьезными вызовами и напряженной борьбой.

Азербайджан столкнулся с мощной волной дезинформации, манипуляций и психологической войны, направленных против государства и общества, добавил он.

"Кульминацией этой информационной атаки стали 44 дня Отечественной войны. Мы стали свидетелями масштабных дезинформационных кампаний, направленных против Азербайджана. Однако азербайджанские журналисты и средства массовой информации не просто предоставляли точные факты и данные - они вели борьбу за разрушение всей системы лжи, выстроенной против Азербайджана и его народа. Рад отметить, что благодаря профессионализму, сплоченности и международному сотрудничеству, мы смогли добиться успеха в этой информационной борьбе", - подчеркнул Гаджиев.