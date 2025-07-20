Философия победы Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

III Шушинский Глобальный медиафорум стартовал сегодня в Ханкенди, который освобождён от армянской оккупации чуть менее двух лет тому назад и оккупации и принимает данный форум впервые. Да, летом 2023 года, а ранее на протяжении почти трех десятков лет, Ханкенди пребывал под властью карабахских сепаратистов, которые ныне из новостей могут узнать о деталях проходящего тут ныне важного мероприятия.

Из новостей члены карабахской хунты, пребывающие ныне в качестве обвиняемых в Баку, могут узнать о том, что на участие в медиафоруме принимают около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, а также порядка 80 медиа структур, кроме азербайджанских журналистов, экспертов и официальных лиц.

Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, форум уже стал традиционным, география его участников расширяется, и их число будет расти с каждым годом. И с каждым годом, соответственно, будет расти число зарубежных журналистов, экспертов, которые своими глазами увидят и смогут оценить масштабы отвоеванных Азербайджаном территорий.

Говорю это к тому, что пока все это не увидишь воочию - не поймешь реальную цену подвига азербайджанской армии. В том числе и потому, что кругом тут степь, то есть наступать на хорошо подготовленные позиции противника было чудовищно тяжело. И все-таки наши герои сделали это! Не устану повторять, что мы все в неоплатном долгу перед ними - живыми и отдавшими жизнь во имя великой Победы.

Души шехидов наверняка радуются, глядя на то, как стремительно идет процесс восстановления освобожденных территорий. Невероятного качества дороги, проложенные длинные туннели, огромное число отелей, мечетей, домов. Кстати, совсем недавно, 3 июля, состоялось открытие в Ханкенди нового Конгресс‑центра площадью 6500м², где и проходила сегодняшняя встреча представителей зарубежной и отечественной прессы с главой нашего государства

Также отмечу, что с 19 февраля 2025 года в Ханкенди строится Парк Победы общей площадью 8,3 га с триумфальной аркой и смотровой площадкой; уже посажено более 300 деревьев и свыше 9000 декоративных кустарников. Открытие Парка Победы в Ханкенди будет еще одним важным этапом в восстановлении этого города, так долго находившегося в руках оккупантов.

Поражающими воображение темпами восстанавливается и Шуша. Тут уже вовсю бурлит жизнь. Улицы по вечерам освещены фонарями, перед зданием отеля "Карабах" в Шуше на национальных инструментах играют музыканты, работают кафе, рестораны, магазины. Несложно представить, что буквально через 5-10 лет Шуша и Ханкенди превратятся в самые прекрасные уголки нашей страны.

И все это будет достигнуто не благодаря , а вопреки первичной позиции руководства Армении, мирового армянства а также стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вот и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в своем сегодняшнем выступлении перед представителями СМИ напомнил, который ныне корит себя за то, что вовремя не признал территориальную целостность Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян, является автором провокационного заявления "Карабах - это Армения и точка".

Оно было произнесено именно в Ханкенди на месте, где ранее располагался стадион имени Сталина. Президент Ильхам Алиев не только указал на то, что у нынешней армянской власти были все возможности не доводить дело до войны, которая в итоге длилась 44 дня и завершилась разгромом армии страны-оккупанта. Глава нашего государства рассказал и о том, при каких условиях возможен мирный договор с Арменией, указав, что без отказа этой страны от территориальных претензий, закрепленных в ее Конституции, подписания мирного договора не будет.

Президент Ильхам Алиев, в целом, ответил на вопросы, затрагивающие самые разные темы: развитие азербайджано-китайских отношений, инвестиционную привлекательность для Азербайджана Латинской Америки, растущую роль Азербайджана в плане обеспечения энергетической безопасности Европы. Он высказался и на тему российско-украинской войны, дав совет Украине никогда не соглашаться с потерей своих территорий.

Президент Азербайджана также высказался на тему нынешнего состояния азербайджано-российских отношений, указав на непонятное нежелание российской стороны признавать очевидную свою вину в связи со сбитием самолёта Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный. Напомню, что в результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая обоих пилотов и одного бортпроводника.

"Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло",- подчеркнул Президент Азербайджана.

Он добавил, что наша страна готовит досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу.

"Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет. Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать",- подчеркнул глава нашего государства.

И именно в этом залог наших Побед. Стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, если коротко, состоит в последовательном, день за днем, приближении торжества справедливости. Именно так, на протяжении достаточно долгого времени, создавались все необходимые условия, полного восстановления территориальной целостности Азербайджана. Эта историческая задача была достигнута. И сегодня я заканчиваю данную статью, находясь в номере гостиницы "Карабах" в Шуше, вдыхая чистейший воздух родного края. Это воздух нашей Победы, вдохнуть который получили возможность и все зарубежные участники нынешнего медиафорума.