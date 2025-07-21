https://news.day.az/world/1769056.html Южная Корея рассматривает возможности восстановления диалога с Севером Республика Корея изучает различные способы снизить уровень напряженности и нормализовать отношения с КНДР. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз южнокорейского министерства объединения.
Южная Корея рассматривает возможности восстановления диалога с Севером
Республика Корея изучает различные способы снизить уровень напряженности и нормализовать отношения с КНДР.
Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз южнокорейского министерства объединения.
"Правительство разрабатывает новую политику и изучает различные шаги в отношении Северной Кореи с целью снизить напряженность на Корейском полуострове и улучшить межкорейские связи", - говорится в заявлении.
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