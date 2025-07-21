Южная Корея рассматривает возможности восстановления диалога с Севером

Республика Корея изучает различные способы снизить уровень напряженности и нормализовать отношения с КНДР.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз южнокорейского министерства объединения.

"Правительство разрабатывает новую политику и изучает различные шаги в отношении Северной Кореи с целью снизить напряженность на Корейском полуострове и улучшить межкорейские связи", - говорится в заявлении. 