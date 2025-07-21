https://news.day.az/society/1769133.html Какой будет температура воды на пляжах? - ПРОГНОЗ Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 22 июля на пляжах Абшеронского полуострова ожидается умеренный северо-западный ветер.
Какой будет температура воды на пляжах? - ПРОГНОЗ
Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 22 июля на пляжах Абшеронского полуострова ожидается умеренный северо-западный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Зугульба) составит 26-27 градусов тепла, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов тепла.
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