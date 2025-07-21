https://news.day.az/society/1769133.html

Какой будет температура воды на пляжах? - ПРОГНОЗ

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 22 июля на пляжах Абшеронского полуострова ожидается умеренный северо-западный ветер.