Какой будет температура воды на пляжах?

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 22 июля на пляжах Абшеронского полуострова ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Зугульба) составит 26-27 градусов тепла, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов тепла. 