Гендиректор Euronews назвал разрыв между ИИ и человеком вызовом для медиасферы

Разрыв между машинным и человеческим восприятием - это одновременно вызов и возможность для журналистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Euronews Клаус Штрунц в ходе III Шушинского Глобального Медиафорума.

По его словам, в течение многих лет освещение событий на постсоветском пространстве, в том числе конфликта на Южном Кавказе, велось преимущественно с западной точки зрения.

"Машина знает все эти отчеты и отражает только одну сторону. Мы, журналисты, обязаны понимать этот механизм - именно в этом и состоит наша задача: восполнить пробелы и показать более полную картину", - подчеркнул он.

Штрунц также отметил, что на фоне стремительного развития технологий и алгоритмов ключевым элементом в медиапространстве по-прежнему остается человек.

"Информация становится действительно заслуживающей доверия только тогда, когда за ней стоит человек - журналист с лицом, именем и ответственностью. Именно это будет определять конкурентоспособность и доверие аудитории в ближайшие 5, 10, 15 лет", - добавил он.