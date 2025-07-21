В США пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком

В американском штате Северная Дакота пассажирскому самолету с трудом удалось избежать столкновения в воздухе со стратегическим бомбардировщиком B-52.

Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на пилота авиакомпании SkyWest, сообщает телеканал ABC News.

Гражданскому самолету, выполнявшему рейс из Миннеаполиса, пришлось сделать резкий маневр, чтобы не столкнуться с летевшим на большой скорости бомбардировщиком. Пилот выразил недоумение тем, что подобная чрезвычайная ситуация вообще могла возникнуть, так как на военно-воздушной базе имеется радар.

В SkyWest подчеркнули, что самолет благополучно приземлился в аэропорту города Майнот, однако при посадке борту пришлось зайти на второй круг. Авиакомпания начала расследование происшествия. В Военно-воздушных силах США инцидент пока никак не прокомментировали.

7 июля сообщалось, что небольшой самолет потерпел крушение в Испании, врезавшись в линию электропередачи.