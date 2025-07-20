Хикмет Гаджиев о причинах отказа Азербайджана от участия в заседании экономического совета СНГ в Москве

Неучастие Азербайджана на заседании Экономического совета СНГ обусловлено рядом объективных обстоятельств и не отражает динамику взаимодействия Баку и Москвы.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана, руководитель отдела внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев в кулуарах третьего Шушинского Глобального медиафорума.

По его словам, возможные причины неучастия делегации включают, в частности, корректировки в рабочих планах членов делегации.

"Это мероприятие касается многостороннего взаимодействия в рамках СНГ и не связано с двусторонними азербайджано-российскими вопросами", - сказал он.